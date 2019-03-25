Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Zeytinköy" olarak bilinen Yeşildere, Gebizli ve Doğuyaka mahallelerinde uyuşturucu madde kullanıcıları ve sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda, 118 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" ve "uyuşturucu kullanmak" suçlarından işlem yapıldı.

Gözaltına alınan 14 zanlı adliyeye sevk edildi. Antalya Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 14 zanlının tutuklandığı belirtilen açıklamada, operasyonlarda bir kilograma yakın uyuşturucu madde, yaklaşık 400 sentetik hap, üç hassas terazi ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA