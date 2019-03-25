Kağıthane'de 28 Nisan Caddesi üzerinde bulunan bir spor salonunda saat 16.10 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: DHA