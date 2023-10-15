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Türkiye
İHA 15.10.2023 10:17

Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 44 kilogram esrar ele geçirildi

Antalya’da düzenlenen narkotik operasyonlarında 44 kilo esrar maddesi, 4 kilo metamfetamin, bir miktar eroin ile 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait fişekler ele geçirildi.

Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 44 kilogram esrar ele geçirildi
[Fotograf: İHA]

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalara devam edildi.

Yapılan operasyonlarda 44 kilo esrar maddesi, 4 kilo metamfetamin ile bir miktar eroin maddesi ile 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait fişekler ele geçirildi.

8 şahıs hakkında “uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama” suçundan adli işlem yapıldı. 

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Antalya Uyuşturucu
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