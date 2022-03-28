Haber Giriş: 28 Mart 2022 Pazartesi 23:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Antalya'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Evlere yapılan baskında 20 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 3 kilo 700 gram esrar, 235 gram metamfetamin, 450 gram kokain, 90 gram eroin, 100 kök kenevir bitkisi, 4 sentetik ecza hapı, 4 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 6 hassas terazi, 2 tabanca, 7 fişek, 1825 lira ele geçirildi.
Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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