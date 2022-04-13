Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 13:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da tarihi eser operasyonu: Lahit ve heykel ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait lahit ve heykel bulundu.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Aşağıışıklar Mahallesi'nde A.Ö'nün evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaştı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, eve operasyon düzenlendi. Aramada, Roma dönemine ait mermer heykel ile lahit ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Antalya Roma Dönemi Tarihi Eser
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