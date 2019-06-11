Manavgat'ta adı açıklanmayan bir kişi şarj sorunu yaşadığı ünlü bir markaya ait son model akıllı telefonunu yetkili servise götürdü. Telefon, yetkili serviste bulunan teknisyen tarafından incelenirken, bir anda bataryası patladı ve alev aldı. Masada yanmaya başlayan telefonu can havliyle yere atan teknisyen, ayaklarıyla söndürmeye çalıştı. Teknik serviste bulunan bir müşterinin ayaklarına doğru giden telefon, güçlükle söndürüldü.

Güvenlik kamerası kaydetti

Cep telefonu bataryasının patlaması ve alev alması, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde bir müşterinin içeride olduğu sırada teknik servis çalışanın elindeki telefonu panik halde yere attığı ve yan masada oturan arkadaşının da panik içerisinde ne olduğunu anlamaya çalıştığı görülüyor.

Görüntülerde, teknisyenin masanın üzerinde alev alan telefonu yere atarak ayağıyla söndürmeye çalıştığı, bu sırada yan tarafta arkadaşının oturduğu masanın altına giden telefonu dış tarafa doğru attığı ve yanan telefonun müşterinin ayaklarına doğru geldiği görülüyor. Teknik servis çalışanı daha sonra telefonu ayağıyla söndürüyor.

Bataryası patladı

Teknik servis sorumlusu Şenol Ay, cep telefonu bataryalarının patlamasının şarj süreleriyle ilgili olduğunu belirtti. Şenol Ay, patlayan telefonun teknik servise tamire geldiğini anlatarak, "Teknik serviste arkadaşımız kapağını kaldırdığı sırada, bir anda bataryası patladı. Kullanıcılara tavsiyem, telefonlarını 2 saatten fazla şarj yapmasınlar. Özellikle akşam tak, sabah çıkar olayını bıraksınlar" dedi.

Telefon 2 saatten fazla şarjda kalmamalı

Telefon bataryasının patlamasının genelde iki sebebi olduğunu belirten Ay, "Bataryada ya çok kullanımdan dolayı metal yorgunluk olmuştur ya da aşırı şarj etmekten dolayı şişme yapmıştır. Bazı kullanıcılar akşam saat 8-9 gibi telefonu şarja takar, sabah saat 6-7'ye kadar telefon şarjda kalır. Bataryaların 1,5 veya 2 saat içinde dolumu tamamlanır. Daha fazlası bataryaya zarar verir" diye konuştu.

Kaynak: DHA