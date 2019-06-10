Sorgun mevkiinde, Manavgat Stadyumu yakınlarında 3 kişinin bulunduğu sivil eğitim uçağı düştü. Bir kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ölü sayısı 2'ye yükseldi

Ağır yaralı olan üniversite öğrencisi Ataberk Gökmen ise hastanede hayatını kaybederken, ölü sayısı da 2'ye yükseldi.

Uçağın neden düştüğü incelemelerin ardından belli olacak

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Kırmızı kodla çağrı yapılan sağlık ekipleri yaralılara ulaştı. Gerekli tüm çalışmalar yapılıyor. Uçağın neden düştüğüne ilişkin herhangi bir bilgi yok. İncelemelerin ardından belli olacak." ifadelerini kullandı.

Kimlikleri belirlendi

Hayatını kaybeden kişilerin, eğitim uçağının pilotu emekli Yüzbaşı Levent Arslan, İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri Ataberk Gökmen, yaralanan kişinin de Devrim Gün olduğu belirlendi.

Uçağın havalandıktan kısa süre sonra yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki karpuz tarlasına düştüğü tespit edildi.

Bu arada, aynı bölgede 30 Ekim 2018'de de eğitim uçağı düşmüş, pilot Serkan Dilci ve yardımcısı Deniz Adalı ölmüştü.

Kaynak: TRT Haber, AA