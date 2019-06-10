Dünya Rafting Şampiyonası, 9 Haziran gecesi düzenlenen açılış seremonisiyle Tunceli Munzur Çayı'nda başladı.

20 ülkeden Tunceli'ye giden sporcular açılışta gönüllerince eğlendi. 10 Haziran günü ilk olarak kürekler, antrenmanlar için Munzur'da çekilmeye başladı.

Şampiyonada 800 sporcu takımlarıyla başarılı olmak için kıyasıya mücadele veriyor.

"Burada olmak büyüleyici"

Şampiyona için Türkiye'ye ilk kez gelen sporcular, Türkiye'yi çok beğendiklerini ve sevdiklerini söyledi.

"Gürcistan'dan geliyorum. Gürcistan Rafting Federasyonu Başkanıyım. Türkiye'de ilk kez bulunmuyorum, Türkiye'yi çok seviyorum. Atmosfer gerçekten çok güzel."

"Şili'den geliyorum, ilk kez buradayım. Ülkemden bu kadar uzakta hiç bulunmamıştım, burada olmak büyüleyici. Çok iddialıyız çünkü çok zorlu nehirlerde antrenman yaptık."

Türk takımları yarışmalarda iddialı

Tarihteki en genç takım olabileceğini belirten A Milli takımın temsilcisi ise şöyle konuştu:

"Benim takımın yaş ortalaması 15 - 16. Bu da bizim için bir gurur. A Milli takımı temsil ediyoruz. İnşallah Türk milletimizin duaları, destekleri hem de bizim inşallah gençlerimizin azmiyle vatan, millet, bayrak, ay yıldız aşkıyla inşallah onlar buradan tüm Türkiye'yi sevindirecek."

Şampiyona, yarışma ve gösterilerin ardından 13 Haziran'da kupa ve madalya töreni ile sona erecek.

Haber: Merve Şahin

Kamera: Cahit Sacit Yıldırım