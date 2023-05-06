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Türkiye
AA 06.05.2023 12:02

Antalya'da sağanak ve fırtına etkili oldu

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak, sokak ve caddelerde su birikintilerine neden oldu.

Antalya'da sağanak ve fırtına etkili oldu
[Fotograf: AA]

Yağış nedeniyle Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı ve Muratpaşa ilçelerinde bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar görüldü.

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Konyaaltı'nın Liman Mahallesi'nde yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar ve araçlar yolda ilerlemekte zorlandı.

Bazı araçlar su biriken yolda mahsur kalırken, çöp konteynerleri sürüklendi. Birçok aracın plakası suyu düştü.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, son 24 saatte metrekareye düşen yağış miktarı Döşemealtı'nda 71, Konyaaltı'nda 69, Kepez'de 64 ve Muratpaşa'da 61 kilogram belirlendi.

"Her yağmurda binaya sular doluyor"

Bölgede yaşayan Ali Argüç, yağmurun sabah saatlerine doğru şiddetini artırdığını söyledi.

Her sağanakta evlerinin önüne ve yolun sularla kaplandığını anlatan Argüç, "Buradaki giderle yetersiz kalıyor. Her yağmurda binaya sular doluyor. Her zaman ki halimiz. Belediyeden yardım istiyoruz, giderlerin büyütülmesini istiyoruz. Ekmek almak için evden çıktım ama yollar suyla kapanınca gidemedim. Çizmesi olan bir kişiden bana ekmek almasını rica ettim." dedi.

Mahir Güler, gök gürültüsüyle uyandıklarını, bina dışına çıktığında ise suların otoparka dolduğunu gördüğünü ifade etti.

Yıllardır hep aynı mağduriyeti yaşadıklarını anlatan Güler, "Ben 12 yıldır burada yaşıyorum, kışın ve yağışlarda uyuyamıyoruz artık. Sitede mahsur kalıyoruz, giriş çıkış yapamıyoruz. Bazen kepçelerle çıkabiliyoruz veya suyun çekilmesini bekliyoruz. 13-14 yıldır buraya bir çözüm bulunsun istiyoruz. Siteyi sürekli su basıyor, yağmur nöbeti tutuyoruz." diye konuştu.

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