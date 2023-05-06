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Türkiye
AA 06.05.2023 11:50

İzmir'de defalarca kumar baskını yapılan iş yerlerine yeniden operasyon

İzmir'in Bornova ilçesinde daha önce 18 ve 22 kez kumar operasyonu düzenlenen iki iş yerine yeniden operasyon düzenlendi. Operasyonda, kumar oynadığı belirlenen 152 kişiye para cezası kesildi.

İzmir'de defalarca kumar baskını yapılan iş yerlerine yeniden operasyon

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Beşyol ve Gökdere mahallelerinde bulunan 2 adreste kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

Adreslere düzenlenen operasyonlarda 152 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı, Kabahatler Kanunu uyarınca toplam 616 bin 400 lira idari para cezası kesildi.

Kumar oynattığı tespit edilen I.A. ve A.K'ye "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" ve "mühür bozma" suçlarından adli işlem yapıldı.

Beşyol'daki iş yerine daha önce 18, Gökdere'deki iş yerine ise 22 kez kumar operasyonu düzenlendiği, iş yerlerinin mühürlendiği ve kumar oynatanlar hakkında çok sayıda adli işlemin yapıldığı da belirtildi.

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