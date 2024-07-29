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Türkiye
DHA 29.07.2024 10:05

Antalya'da restoran yangını

Antalya'nın Kemer ilçesinde duvarları elyafla kaplı restoran çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Antalya'da restoran yangını
[Fotograf: DHA]

Kemer'de bir restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir itfaiyesi, Orman İşletme Şefliği ekipleri ile Kemer Belediyesi'ne ait su tankerleri, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Kemer Arama Kurtarma (KEMKUT) ekipleri yönlendirildi.

Kısa sürede yangına yerine ulaşan ekipler alevlere müdahale ederken, işletmenin duvarlarının elyafla kaplanması nedeniyle yangın hızla büyüdü.

Antalya'da restoran yangını

Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yakında bulunan bazı evin camları da yangın nedeniyle zarar gördü.

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