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Türkiye
TRT Haber 29.07.2024 09:12

Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...

Hava sıcaklığı, yurt genelinde mevsim normallerinde seyredecek. Ancak sağanak ve gök gürültülü yağışlar nedeniyle İç ve doğu bölgelerde sıcaklık, daha da azalacak. Haftanın ilk 2 gününde yurdun kuzeydoğusunda ve batısında yağış geçişleri görülecek.

Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...

Bir yanda aralıklı yağış geçişleri diğer yanda gök gürültülü sağanak...
Yeni haftanın ilk günlerinde, yurdun kuzeyinde yağışlar hakim olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, yağışların beklendiği bölgelerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Ülkemizin kuzeydoğusunda Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, iç kesimlerinde Rize, Artvin ve Van'ın doğu ilçelerinde gök gürültülü sağanak bekliyoruz. Salı günü ise yağışları ülkemizin kuzeyinde göreceğiz. Marmara'nın kuzeyiyle, Karadeniz kıyılarında da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyoruz. Erzurum, Kars, Ardahan, Bartın ve Sinop çevrelerinde aralıklı sağanak bekliyoruz."

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Sağanak çarşamba gününe kadar sürecek

Kuvvetli rüzgar; Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda etkili olacak. Marmara ve Ege kıyılarında salı günü kuvvetli rüzgarın etkisi devam edecek.

Yağışlı hava, hafta ortasına kadar sürecek.

Hava sıcaklığı hafta genelinde mevsim normallerinde seyredecek. Ancak sıcaklık, iç ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında olacak.

3 büyükşehirde hava durumu

En yüksek sıcaklığın Ankara'da 32, İstanbul'da 37, İzmir'de 38 derece olması bekleniyor.

Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile yurdun batı ve güney kesimlerinde sıcaklık 35 dereceyi geçecek.

Bölgelerimizde hava

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 29°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimlerinin yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 31°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç ve yüksek kesimleri yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

KARS °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

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