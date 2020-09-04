Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalya'da ormanlık alanda yangın
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Yeşilvadi Mahallesi'nde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmalarında 25 arazöz kullanılıyor.
Ekipler, yangının başka alanlara sıçramaması için yoğun çaba gösteriyor.
Etiketler: antalya Manavgat orman yangınıSon Güncelleme: 4 Eylül 2020 Cuma 21:50
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