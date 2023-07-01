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Türkiye
İHA 01.07.2023 01:10

Antalya'da minibüs şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

Antalya’nın Akseki ilçesinde kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Antalya'da minibüs şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

Beyşehir yönünden Akseki yönüne gelmekte olan Osman Tevfik A. idaresindeki minibüs, Bademli Mahallesi Şakiroğlu mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu.

Kazada araç sürücüsü ile birlikte araçta bulunan Rabia B., Ümmühan B., Pervin Ş., Onur Ş., Atakan Ömür Ş. ve Nurcan Ece D. yaralandı.

Kazayı görenler 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine jandarma ve ambulanslar sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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