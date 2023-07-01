Açık 15.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 01.07.2023 00:55

Amasya'da kırmızı ışık ihlali 8 kişinin yaralanmasına neden oldu

Amasya'nın Suluova ilçesinde, kavşakta kırmızı ışık ihlalinin neden olduğu kazada 8 kişi yaralandı. Kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin sürücüsünün 1.17 promil alkollü olduğu belirlendi.

Amasya'da kırmızı ışık ihlali 8 kişinin yaralanmasına neden oldu

Erhan Noyan yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması sonucu kavşakta, Halim Özlem yönetimindeki otomobile yandan çarptı.

İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Serap Noyan, Ceyda Noyan, Mehtap Yıldız, Meliha Altun, Neşe Çelebi ve Şermin Kaplan, yaralandı.

Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kazaya neden olan otomobilin sürücüsü Erhan Noyan'nın 1.17 promil alkollü olduğu belirlendi.

ETİKETLER
Amasya Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Edirne'de buğday ekili arazide yangın: 100 dönüm alan zarar gördü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:09
Antalya'da minibüs şarampole yuvarlandı: 7 yaralı
00:53
Fransa'da aşırı sağcılardan "OHAL" ve "iç savaş halindeyiz" açıklaması
00:42
Fransa'daki olaylar Belçika'ya sıçradı: 80 kişi daha gözaltında
00:40
Edirne'de buğday ekili arazide yangın: 100 dönüm alan zarar gördü
00:43
Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinden Fransa için seyahat uyarısı
00:24
Osmaniye'de sağanak: Sokaklar suyla doldu, yollar kapandı
Frigya'da bayram yoğunluğu yaşanıyor
Frigya'da bayram yoğunluğu yaşanıyor
FOTO FOKUS
Fransa yangın yerine döndü
Fransa yangın yerine döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ