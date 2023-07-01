Edirne'de buğday ekili arazide yangın: 100 dönüm alan zarar gördü

Yeni Mahalle’de buğday ekili arazide, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine Keşan Belediyesi, Keşan Orman İşletme Müdürlüğü, Beyendik Belediyesi ve Yenimuhacir Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. Ekipler, 2 saatlik çalışma ile alevleri kontrol altına alarak, söndürdü.

Yaklaşık 100 dönüm buğday ekili alan zarar görürken, polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.