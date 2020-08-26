Meteoroloji 4. Bölge Müdürülüğünden yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerine kadar Antalya'nın batı iç kesimlerinde Korkuteli ve Elmalı civarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği belirtildi.

Yağışın yerel olarak metrekareye 21-50 kilogram düşeceği tahminine yer verilen açıklamada, bölgede olası ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.