Haber Giriş: Kaynak: AA
Adıyaman'da 56 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 56 ev karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 56 evde karantina uygulanmaya başlandı.
Etiketler: Adıyaman karantina uygulaması koronavirüsSon Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 17:26
Sıradaki Haber
Kars'ta 2 köy karantinaya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz