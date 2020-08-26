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Kars'ta 2 köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Kars'ın Akyaka ve Selim ilçesinde 2 köy, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bölgesel karantina uygulamaları sürüyor.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Akyaka ilçesine bağlı Kalkankale ve Selim ilçesine bağlı Sarıgün köyünde karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında söz konusu köylere giriş çıkışların durdurulduğu belirtildi.
Etiketler: kars haber kars koronavirüs tedbirleriSon Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 17:18
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