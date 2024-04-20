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Türkiye
AA 20.04.2024 11:29

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve yağış etkili oluyor

Antalya'da fırtına ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde bazı ağaçlar devrildi, Kemer ilçesinde rüzgarın saatteki hızı 118 kilometreye ulaştı.

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve yağış etkili oluyor
[Fotograf: AA]

Fırtına nedeniyle Konyaaltı Sahili'ndeki bazı ağaçlar devrildi, işletmeler uçuşan şemsiye ve tezgahlarını tutmaya çalıştı.

Denizde dev dalgalar oluştu. Fırtına ve dalgaya rağmen bazı vatandaşlar sahile inerek fotoğraf çektirdi. Kentte sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı, bazı bölgelerde trafikte aksama yaşandı.

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve yağış etkili oluyor

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, rüzgarın saatteki hızı kent merkezinde 68,4, Kemer ilçesindeki Sığlık Feneri'nde ise 118 kilometreye ulaştı.

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve yağış etkili oluyor

Hava sıcaklığının düne göre 2 derece düştüğü kentte, fırtına ve sağanak etkisini sürdürüyor. 

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