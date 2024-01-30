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Türkiye
İHA-DHA 30.01.2024 12:43

Antalya'da kar: Yer yer 10 santimetreyi buldu

Antalya'nın Akseki, Korkuteli ve Elmalı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı kısa sürede yüksek kesimlerde 10 santimetreye kadar ulaştı. Antalya-Konya kara yolunun Alacabel mevkiindeki kar yağışı ise ulaşımda aksamalara neden oldu.

Antalya'da kar: Yer yer 10 santimetreyi buldu

Antalya-Konya kara yolunun Akseki-Seydişehir arasındaki 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde bir süredir etkili olan kar ve tipi gece saatlerinde şiddetlendi.

Kar kalınlığının yer yer 25-30 santimetreyi bulduğu bölgede Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle kar temizleme ve yol açma çalışmaları yaptı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Akseki-Seydişehir ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Akseki-Seydişehir arasındaki bölüm ağır tonajlı araçların geçişine kapatılırken, diğer araçların geçişine de kontrollü olarak izin verildi. Ağır tonajlı araç sürücüleri dinlenme tesislerine yönlendirildi.

Diğer araç sürücülerinin ise kış lastiği ve zincir bulundurmaları halinde geçişine izin verildi. Gece boyu yol açma çalışmaları yürüten Karayolları ekiplerinin hazır şekilde beklediği bölgede sabah saatlerinde ise yoğun şekilde tipinin etkisini gösterdiği belirtildi.

Sabah saatlerinde itibaren kara yolunda ulaşımın kontrollü şekilde sağlanmaya başladığı öğrenildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Korkuteli ve Elmalı'da kar başladı 

Antalya'nın yüksek kesimlerinin yanı sıra Elmalı ve Korkuteli ilçelerinde de kar etkili oldu. Korkuteli'ne bağlı yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, ilçe merkezinde ise sabah saatlerinde kar yağışı yoğunlaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Korkuteli'de kar yağışının akşam saatlerine kadar süreceği öğrenildi. Elmalı ilçesinde ise özellikle yüksek kesimlerde kar etkisini artırdı. Bölgede kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği belirtildi. 

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