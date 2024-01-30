Hakkari'de zorlu kış: Evler kardan kayboldu

Geçen hafta yoğun kar yağışının etkili olduğu kentin yüksek noktalarında kar kalınlığı 2 metreyi aştı.

Çetin kış koşullarının hüküm sürdüğü bazı köylerde tek katlı ev ve ahırlar beyaz örtü altında kaldı.

[Fotoğraf: AA]

Vatandaşlar, çökme riski nedeniyle ev ve ahırlarının damlarında ve çatılarında biriken karı, küreklerle temizledi.

Günlük yaşamın zorlaştığı köylerde besiciler de hayvanlarının bakımını yapmak için zorlu koşullarla mücadele ediyor.

[Fotoğraf: AA]

"6 ay kış yaşıyoruz"

Yüksekova'ya bağlı Köprücük köyünde yaşayan Nihat Açıkel, bölgede zorlu kış koşullarının etkili olduğunu söyledi.

Açıkel, "Evlerimizin, ahırların yolunu açmaya çalışıyoruz. Burada 6 ay kış yaşıyoruz. Bazen saatlerce evimin yolunu açmaya çalışıyorum. Allah yardımcımız olsun" dedi.