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Türkiye
AA 30.01.2024 10:54

Hakkari'de zorlu kış: Evler kardan kayboldu

Hakkari'de kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde son günlerde görülen yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağışların ardından köylerdeki tek katlı evler ve ahırlar karla kaplandı.

Hakkari'de zorlu kış: Evler kardan kayboldu

Geçen hafta yoğun kar yağışının etkili olduğu kentin yüksek noktalarında kar kalınlığı 2 metreyi aştı.

Çetin kış koşullarının hüküm sürdüğü bazı köylerde tek katlı ev ve ahırlar beyaz örtü altında kaldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Vatandaşlar, çökme riski nedeniyle ev ve ahırlarının damlarında ve çatılarında biriken karı, küreklerle temizledi.

Günlük yaşamın zorlaştığı köylerde besiciler de hayvanlarının bakımını yapmak için zorlu koşullarla mücadele ediyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"6 ay kış yaşıyoruz"

Yüksekova'ya bağlı Köprücük köyünde yaşayan Nihat Açıkel, bölgede zorlu kış koşullarının etkili olduğunu söyledi.

Açıkel, "Evlerimizin, ahırların yolunu açmaya çalışıyoruz. Burada 6 ay kış yaşıyoruz. Bazen saatlerce evimin yolunu açmaya çalışıyorum. Allah yardımcımız olsun" dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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