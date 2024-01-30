85 metre kablo çaldı, 180 evi internetsiz bıraktı

İddiaya göre, Yusuf Ç. çeşitli günlerde ve farklı mahallelerde internet kablolarını keserek çaldı.

Her iki mahallede 180 evin interneti kesilince, internete erişemeyen mahalle sakinleri durumu abone oldukları firmaya bildirdi.

Firma arıza sebebini öğrenmek için mahalleye geldiğinde kabloların kesildiğini fark etti. Bunun üzerine firma yetkilileri durumu polis ihbar etti.

Hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı var

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek Yusuf Ç.’nin olayı gerçekleştirdiği tespit etti. 85 metre uzunluğunda toplam 25 bin TL değerinde kablo çalan Yusuf Ç. evinde yakalandı.

Emniyete götürülen Yusuf Ç., ifadesinde, "Görüntüdeki kişi bana benziyor ancak hırsızlık yapmadım" diyerek kendini savundu. Yusuf Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Yusuf Ç.’nin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.