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Antalya'da kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Ünal S'nin kullandığı kamyon, Antalya-Korkuteli kara yolunun 34. kilometresindeki Söğütçük mevkisinde devrildi. Kamyonda bulunan Ümit S. kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: antala korkuteli kaza kamyonSon Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 19:54
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