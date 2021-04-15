İstilacı bir tür olan Aslan balıkları yaşadığı bölgede diğer balık türlerinin yok olmasına sebep oluyor.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Antalya İl Temsilcisi İsa Alemdar ile sualtı film yapımcısı Alican Abacı, 1,5 saat süren dalışta aslan balıklarının falez bölgesindeki yaşantısını görüntüleyerek gündelik hareketlerini kayıt altına aldı.

Aslan balıkları falezlerin habitatını değiştirdi

Bölgede 25 yıla yakındır dalış yaptığını söyleyen Alemdar, aslan balıklarının diğer türler üzerindeki etkisini anlattı:

“Görseli güzel ve hızlı büyüyen bir canlı. Fakat yaşadığı bölgede üreyen diğer balıkların yumurtalarını ve yavrularını yediği için bölge habitatına zarar veriyor, diğer türleri ciddi tehlikeye sokuyor. Aynı zamanda tropik bir tür ve zehirli.

Etkileşimde bulunduğu bir insanda çok yüksek acı, ateş, kusma, baş ağrısı ve ishal gibi etkileri oluyor. Birçok ülkede aslan balığı tüketiliyor. Eti zehirli olmadığı için avcılığı yapılarak yeniliyor."

Antalya Körfezi'ne Kızıldeniz üzerinden gelen istilacı türler arasında bulunan aslan balığı ile ilgili belgesel çalışması yapan Alican Abacı ise bu tür balıkların ekonomiye kazandırılarak ekosistemin ve sualtı habitatının normale dönmesinin sağlanabileceğini söyledi.