Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 09:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara ve Kırıkkale'deki eczanelerin çalışma saatleri değişti
Salgınla mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan kısmi kapanma dolayısıyla Ankara ve Kırıkkale'deki eczanelerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi.
Ankara Eczacı Odasından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığınca COVID-19 tedbirleri doğrultusunda 81 ilin valiliğine "kısmi kapanma" konulu genelge gönderildiği hatırlatıldı.
Ülke genelinde uygulanmaya başlanan iki haftalık kısmi kapanmada, Ankara ve Kırıkkale'deki eczanelerin çalışma saatleri hafta içi 08.30-18.00 ve cumartesi 09.30-17.00 olarak düzenlendi.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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