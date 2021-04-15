Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 09:49Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Domuz sürüsü dronla görüntülendi
[Fotoğraf: DHA]
Kars'ın Selim ve Sarıkamış ilçe sınırlarında gezinen domuz sürüsü, dron ile havadan görüntülendi.
Selim ilçesinin Gürbüzler köyü ile Sarıkamış'a bağlı Aşağı Sallıpınar ve Boyola köyleri arazisinde bir grup domuz sürüsüne rastlandı.
Boyalı köyü ormanlarında yiyecek arayan 16 domuz, Aşağı Sallıpınar köyünün arazisinde toplu halde gezindikten sonra geri döndü.
Domuz sürüsünün gezindiği anlar dron ile havadan görüntülendi.
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