Selim ilçesinin Gürbüzler köyü ile Sarıkamış'a bağlı Aşağı Sallıpınar ve Boyola köyleri arazisinde bir grup domuz sürüsüne rastlandı.

Boyalı köyü ormanlarında yiyecek arayan 16 domuz, Aşağı Sallıpınar köyünün arazisinde toplu halde gezindikten sonra geri döndü.

Domuz sürüsünün gezindiği anlar dron ile havadan görüntülendi.