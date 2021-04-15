Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki kontrol noktasında koronavirüs denetimi yaptıkları sırada bir otomobili durdurdu.

HES kodu sorgulaması yapan ekipler, sürücü B.K. ile kızı A.K'nin durumunun temaslı çıkması üzerine İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerini çağırdı.

Bir süre ekiplere durumunu anlatmaya çalışan B.K, kızının astım hastası olduğu için ambulansla hastaneye getirildiğini ve kendisinin de kızını hastaneden almak üzere özel aracıyla geldiğini iddia etti.

Test sonucu pozitif çıkan eşinin de evde olduğunu anlatan B.K, kızını hastaneden alıp evine dönerken yolda çevrildiğini savundu.

Karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50'şer lira para cezası yazılan baba ve kızı, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna götürülerek karantinaya alındı.