Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 08:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de bir beldeye "koronavirüs" karantinası
Çanakkale'nin Biga ilçesinde artan koronavirüs vakaları üzerine bir beldede karantina uygulaması başlatıldı. 10 gün süreyle beldeye giriş ve çıkışlar kısıtlandı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplandı. Toplantıda, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirilmesi yapıldı.
Bu kapsamda COVID-19 vakalarına rastlanan Gümüşçay beldesi 10 gün süreyle karantinaya alındı.
Kararın ardından jandarma ekipleri, beldenin girişinde önlem aldı.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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