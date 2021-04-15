Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından alınan şehirlerarası seyahat kısıtlaması kararı saatler 19.00'u gösterdiğinde İstanbul'da da uygulanmaya başlandı.

Seyahat izin belgeleri kontrol edildi

Polis ve jandarma ekipleri İstanbul'un giriş ve çıkışlarında denetim noktaları oluşturdu. D-100 Karayolu Gümüşyaka'da denetim yapan polis ve jandarma ekipleri, gelen araçları tek tek durdurarak, seyahat izin belgesi kontrolü yaptı.

Denetim noktalarından bir diğeri ise D-100 Karayolu Tuzla mevkiinde oluşturuldu. Polis ekipleri İstanbul'a giriş çıkış yapan araçları denetledi.

Denetimler sabaha kadar sürecek

Tüm araçlar, polis ekipleri tarafından tek tek durdurulup izin belgeleri soruldu.

Yapılan denetim sebebiyle trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri, denetimlerini sabah saat 05.00'e kadar sürdürecek.