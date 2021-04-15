Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 05:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobil köprü ayağına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir otomobil, köprü ayağına çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Ş.Ç. idaresindeki otomobil, Dörtyol Kavşağı'nda köprü ayağına çarptı.
Kazada, sürücü S.Ç. ile beraberindeki T.A. ve I.O. araca sıkıştı.
[Fotoğraf: AA]
Keşan Belediyesi itfaiye görevlilerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan S.Ç, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 06:01
- 04:58
- 04:17
- 04:50
- 03:17
Sıradaki Haber
İstanbul'da seyahat kısıtlaması başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz