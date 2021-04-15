Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 07:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hava sıcaklıkları mevsim normallerine yükseliyor
[Fotoğraf: AA]
Ülke genelinde hissedilir derecede artacak hava sıcaklıklarının, hafta sonundan itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Göller Yöresi ile Ege ve İç Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde hissedilir derece artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, hafta sonunda ise mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Etiketler: Meteoroloji
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