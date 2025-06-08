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Türkiye
AA 08.06.2025 18:42

Antalya'da iki motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Antalya'nın Kemer ilçesinde iki motosiklet ile otomobilin çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Antalya'da iki motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Antalya-Kemer kara yolundaki tünel girişinde sol şeride geçmeye çalışan otomobil ile iki motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede motosikletlerden birinde bulunan M.K. (21) ile E.E'nin (18) hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer motosikletteki M.Ö.D. (20) ve E.E. (18) ile otomobildeki S.A. (33) ve S.A. (23) yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

"Hatalı dönüş ihlaline hız ihlali de eklenince üzücü bir kaza meydana geldi"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından kazaya ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bugün iki ocağa daha ateş düştüğünü belirten Yerlikaya, "Otomobil, Antalya istikametinden Kemer'e seyir halindeyken 'girilmez' levhası olmasına rağmen sağ şeritten sol şeride dönmek istedi. Hatalı dönüş ihlaline hız ihlali de eklenince üzücü bir kaza meydana geldi." ifadelerini kullandı.

"Motosiklet sürücülerine karşı daha dikkatli olalım"

Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Her zaman ifade ettiğimiz gibi, yollar bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen ama lütfen trafik kurallarına uyalım. Hatalı şerit değiştirmekten ve aşırı hızdan kaçınalım. Motosiklet sürücülerine karşı daha dikkatli olalım. Kavşak ve dönüşlerde karşıdan gelen motosikletler fark edilmeyebilir. Dönüş yapmadan önce motosikletlerin hızlarını ve mesafelerini dikkatle değerlendirelim. Ani manevralardan kaçınalım."

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Antalya Motosiklet Trafik Kazası
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