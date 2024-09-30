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Türkiye
AA 30.09.2024 22:38

Antalya’da hortum ev ve seralara zarar verdi

Antalya'da çıkan hortum ev ve seralara zarar verdi, ağaçlar devrildi.

Antalya’da hortum ev ve seralara zarar verdi
[Fotograf: AA]

Serik ilçesi Çanakçı Mahallesi'nde akşam saatlerinde aniden hortum çıktı. Çıkan hortumda bazı evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Mahalledeki 4 serada hasar oluştu.

Evinin çatısı uçan Vedat Topçu, “Hortum birden ağaçları komple yere yatırdı. Ben evdeydim, evimin çatısını koparttı attı.” dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Serası zarar gören Mesut Balcı ise, “Seranın içerisinde çalışıyordum. Aşağıdan bir fırtına, hortum geldi. Seranın oluklarını, muşambalarını kaldırdı. Kendimi zor kurtardım.” diye konuştu.

Tekke Mahallesi'nde de bazı seraları ve narenciye bahçelerini su bastı.

Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmalarına başlayacağı belirtildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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