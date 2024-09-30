Parçalı Bulutlu 11.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 30.09.2024 21:19

Fren yerine gaza bastı, okul bahçesine daldı: 3 yaralı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin okulun bahçesinin kapısını kırarak içeri girmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Narlıdere'de S.Ç.A'nın kullandığı plakası henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak Çatalkaya Mahallesi'ndeki özel okulun bahçesinin kapısını kırarak içeri girdi.

Bu sırada okulun dışında bulunan 6 yaşındaki K.A.A., H.Y. ve G.G.Ş., aracın çarpması sonucu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, araç sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan okul yöneticileri, kadın sürücünün fren yerine gaz pedalına basması sonucu kazanın gerçekleştiğini ve olayda yaralanan öğretmen veya öğrenci olmadığını öne sürdü.

Bu arada, olay anı okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, caddede duran S.Ç.A'nın kullandığı otomobilin, aniden hareket ederek okulun kapısını kırdığı ve orada bekleyen kişilere çarptığı anlar yer alıyor.

ETİKETLER
İzmir Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Kontrolden çıkan minibüs kayalıklara böyle çarptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:49
İsrail basını: Hükümet, Lübnan'a saldırıda "bir sonraki aşamayı" onayladı
00:40
İspanya Başbakanı Sanchez: Ukrayna ve Orta Doğu'yla ilgili daha fazla sessiz kalmayın
00:18
İsrail, "boşaltın" uyarısının hemen ardından Beyrut'u vurmaya başladı
00:10
Belçika Başbakan Yardımcısı: Lübnan'a planlanan işgal uluslararası hukuku ihlal ediyor
00:45
Meclis yeni yasama yılına başlıyor
00:18
Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb Türkiye'ye geliyor
Adana'da TEKNOFEST 2024 için prova uçuşları yapılıyor
Adana'da TEKNOFEST 2024 için prova uçuşları yapılıyor
FOTO FOKUS
Fren yerine gaza bastı, okul bahçesine daldı: 3 yaralı
Fren yerine gaza bastı, okul bahçesine daldı: 3 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ