Ankara
AA 26.01.2026 23:02

Antalya'da hortum etkili oldu

Antalya'nın Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde etkili olan hortum bazı ev, sera ve araçlarda hasara yol açtı.

Antalya'da hortum etkili oldu
[Fotograf: AA]

Akşam saatlerinde çıkan hortum, Antalya'nın batı ilçelerini etkiledi. Kumluca, Finike, Demre ve Kaş'ta hortum nedeniyle bazı evlerin çatısı, trafik levhaları uçtu, elektrik direkleri zarar gördü, ağaçlar devrildi. Bu bölgedeki bazı evlerin yanı sıra seralarda da hasar oluştu. Finike sahil yolunda devrilen trafik levhası bir araçta hasara yol açtı.

Fırtına ve kuvvetli yağış, Antalya kent merkezinde de hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ağaç fırtına nedeniyle devrildi.

Antalya'da hortum etkili oldu

Konyaaltı ilçesindeki Sarısu Deresi'nin debisinin yükselmesi sonucu taşkın oluştu. Bazı araçlar suyla dolan yollarda kaldı. İtfaiye ekipleri taşkının etkilediği sokaklardaki evlerin garaj, bodrum katı ve otoparklarının su basmaması için çalışma başlattı.

Trafik ekipleri, taşkından etkilenen çevre yolları geçici olarak ulaşıma kapattı.

Antalya Hortum
OKUMA LİSTESİ