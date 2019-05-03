İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Zeytinköy" olarak bilinen bölgede uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda, 86 ekip 261 polisin katılımıyla 44 adreste eş zamanlı arama gerçekleştirildi.

Narkotik dedektör köpeklerinin de yer aldığı operasyonda, satışa hazır bir miktar uyuşturucu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 140 lira, 40 avro, 3 av tüfeği, çok sayıda tabanca fişeği ile av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 38 şüpheli hakkında "uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" ile "kullanmak için uyuşturucu, uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA