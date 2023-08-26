Açık 30.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 26.08.2023 15:54

Antalya'da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile tırın çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında kamyonette bulunan sürücü ve yanındaki yolcu hayatını kaybetti.

Antalya'da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]

Manavgat - Akseki D 695 Karayolunda yaşanan kazada Cafer Koç un kullandığı kamyonet ile Ahmet Altınyazar' ın kullandığı tır Uzunlar Mevkiinde kafa kafaya çarpıştı.

Kamyonetin hurdaya döndüğü feci kazada sürücü Cafer Koç ile kamyonette yolcu olarak bulunan Hüseyin Arıcı hayatını kaybetti, tır sürücüsü Ahmet Altınyazar yaralandı.

Olayı duyup gelen Cafer Koç'un kardeşi , ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğulup feryat etti. Feci kazanın ardından Akseki Manavgat yolunda trafik akışı tek şeritten kontrollü bir şekilde verilirken uzun araç kuyruğu oluştu.
 

ETİKETLER
Antalya
Sıradaki Haber
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:32
Esenler'de yangına giderken devrilen itfaiye aracındaki 2 personel yaralandı
16:18
Yerinde Dönüşüm Projesi'ne başvurular 200 bine yaklaştı
16:07
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Rum kesimindeki camiye saldırıyı kınadı
15:57
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
16:17
Meral Akşener: Her birimiz seçime ayrı ayrı girelim
16:05
Kıbrıs Rum kesimindeki camiye molotofkokteyli saldırısı düzenlendi
Ağrı Ovası'ndaki arazilerde hububat üretimi yaygınlaşıyor
Ağrı Ovası'ndaki arazilerde hububat üretimi yaygınlaşıyor
FOTO FOKUS
SİPER Ürün-2'den ilk atışlı test
SİPER Ürün-2'den ilk atışlı test
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ