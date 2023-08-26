Elazığ’da samanlık ve arazi yangını: 60 dönüm arazi kül oldu

Yangın güçlükle kontrol altına alınırken, 60 dönüm arazi kül oldu ve samanlık zarar gördü. Yangın, Elazığ merkeze 16 kilometre uzaklıkta bulunan Yurtbaşı beldesinde meydana geldi.

İçinde samanlık bulunan bir arazide henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, çevrede bulanan köylüler müdahale etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine Elazığ ve Yurtbaşı belediyelerin ait itfaiye ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin güçlükle kontrol altına aldığı yangında, 60 dönümlük arazi kül olurken samanlık ile zarar gördü.

Öte yandan, çıkan yangında meyve ağaçlarının da zarar gördüğü bildirildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.