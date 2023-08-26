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Türkiye
AA 26.08.2023 15:56

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
[Fotograf: AA]

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1454. gününde sürüyor.

Eylemde yer alan annelerden Mevlüde Üçdağ, evladına kavuşmadan HDP il binası önünden ayrılmayacağını söyledi.

Çocuğunu çok özlediğini, hiçbir zaman aklından çıkmadığını belirten Üçdağ, evlat acısından dolayı kavurucu hava sıcaklığını umursamadan eylemlerine devam ettiklerini kaydetti.

"Tüm evlatlarımız gelsin, buradaki anne babaların hepsi sevinsin"

Evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Üçdağ, "Evlatlarımız bizim ciğerimizdir, her şeyimizdir. Evlatlarımız için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Oğlum gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Tüm evlatlarımız gelsin, buradaki anne babaların hepsi sevinsin." dedi.

Oğlu Özkan için eylem yapan baba Süleyman Aydın da evlat mücadelelerinin kararlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

"Evlatlarımızı HDP'den almadan asla buradan kalkmayacağız. 14,15 yaşlarındaki evlatlarımızı terör örgütüne gönderen HDP'dir. HDP olmazsa PKK olmaz, HDP Kandil'in şubesidir." diye konuşan Aydın, bu süreçte tüm dünyanın feryatlarını duyduğunu ancak HDP'nin duymadığını dile getirdi.

Devletin, çocukların ailelerine kavuşması için büyük mücadele verdiğine dikkati çeken Aydın, bu mücadele sonunda 45 evladın terör örgütünden koparılarak ailelerine teslim edildiğini kaydetti.

Çocuklarına kavuşma konusunda umutlu olduklarını belirten Aydın, "Oğlum gelin güvenlik güçlerine teslim olun. Gelin oğlum bu hasretlik bitsin. Sizi kandırıyorlar, en büyük zulüm terör örgütü PKK'dadır." ifadelerini kullandı.

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Diyarbakır Evlat Nöbeti
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