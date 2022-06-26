Haber Giriş: 26 Haziran 2022 Pazar 18:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da deniz paraşütünün tekneye bağlı ipi koptu: 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ipi kopan deniz paraşütünün elektrik tellerine takılması sonucu hafif yaralanan 1'i Alman 2 kadın hastaneye kaldırıldı.
Side Mahallesi Kumköy Jandarma Karakolu yakınlarındaki su sporları merkezinde, tekneye bağlı deniz paraşütünün, havalanmasından kısa bir süre sonra ipi koptu.
Karaya doğru sürüklenmeye başlayan deniz paraşütü, elektrik tellerine çarptı.
Paraşütte bulunan Alman uyruklu 31 yaşındaki Maria Madelena Ebert ve 32 yaşındaki Deniz Elena Arslan hafif şekilde yaralandı.
Tedbir amaçlı özel bir hastaneye kaldırılan turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kopan elektrik telleri zeytin bahçesinde kuru otların tutuşmasına neden olurken, itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Direkte takılı kalan paraşüt ekipler tarafından indirildi.
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