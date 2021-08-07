Haber Giriş: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da anne ve kızı evlerinde ölü bulundu
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da anne ve kızı birlikte yaşadıkları evde ölü bulundu.
Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir apartmanın 2. katından kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine eve polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, itfaiye merdiveniyle pencereden eve girdi. Müşerref Şeber ile kızı Semra Pişkin'in farklı odalarda cesedi bulundu.
Ekiplerin, evdeki incelemeleri sürüyor.
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