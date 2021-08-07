Soğukoluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ve itfaiye ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede, yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.