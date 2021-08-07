Haber Giriş: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 17:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber/AA
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altında
Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Soğukoluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ve itfaiye ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede, yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Etiketler: Hatay Orman Yangını
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