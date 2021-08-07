Çevreyolunda önceki gün 34 ZTE 10 plakalı kamyonun şoförü Tarık Tosun ile motosiklet sürücüsü Burak Karaağaç arasında trafikte yol vermeme nedeniyle tartışma çıktı.

Tarık Tosun, tartışma sırasında direksiyonu kırdığı kamyonuyla motosiklete çarptı. Kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulan Burak Karaağaç, yolda metrelerce sürüklenerek yaralandı.

Kamyon şoförü tutuklandı

Karaağaç, Yenimahalle Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın ardından kaçan Tarık Tosun, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Tosun, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan evli ve 2 çocuk babası Burak Karaağaç, taburcu edildikten sonra olayı şöyle anlattı;

"Böyle bir şey yapacağını hissetsem yanında durmazdım, hiç uyarmazdım"

10 yıldır motokuryelik yapıyorum. Kamyon şoförünü yolda beni sıkıştırması nedeniyle yanına yaklaşıp uyardım. Kendisine 'Ne yapıyorsun, öldürecek misin? İleride çevirmede seni şikayet edeceğim' dedim. Bunu söyler söylemez bana küfretti ve direksiyonu üzerime kırdı. Sonrası zaten görüntülerde olduğu gibi direkt kaçtı. Çevredekiler ileride çevirme noktasında yakalatmış. Kamyon sürücüsünün bana bu şekilde bir şey yapacağını hiç düşünmedim. Sadece sıkıştırdığını söyledim. Böyle bir şey yapacağını hissetsem yanında durmazdım, hiç uyarmazdım. Bakmakla yükümlü olduğum ailem, çocuklarım var. Çok kötü şeyler de olabilirdi. Şu an hayatta olmayabilirdim. O zaman aileme ne olacaktı?

"Kask hayatımı kurtardı"

Burak Karaağaç, başındaki kask sayesinde ölümden döndüğünü belirterek, "Kaskım beni korudu. Ne olursa olsun motosiklet kullanan bütün arkadaşlar kask taksınlar. Bir adım bile olsa gidecekleri yer, kask olmadan binmesinler motorlarına. Hayatımı kask kurtardı. Kask olmasaydı ya bariyerlerde ya yerde daha kötü şeyler olabilirdi. Beyin kanaması geçirebilirdim, çok feci durumlar yaşayabilirdim. Çarpmanın etkisiyle yerde sürüklendiğim için büyük sıyrıklarım var. Sağ diz kapağımda açılma var. Dikiş attılar. Asfaltta sürüklendiğim için derim soyuldu. Allah kimseye böyle bir olay yaşatmasın." dedi.