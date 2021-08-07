Amasya'dan Taşova'ya giden Yavuz Kılıç idaresindeki kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, Zakir Karakol'un kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan, anne Elif, çocukları Ahmet ve Mehmet Karakol hayatını kaybetti, baba Zakir ve ailenin diğer çocuğu Mikail Karakol yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.