Haber Giriş: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 17:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da trafik kazası: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Amasya'dan Taşova'ya giden Yavuz Kılıç idaresindeki kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, Zakir Karakol'un kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan, anne Elif, çocukları Ahmet ve Mehmet Karakol hayatını kaybetti, baba Zakir ve ailenin diğer çocuğu Mikail Karakol yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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