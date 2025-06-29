Antalya'da 2 ayrı noktada orman yangını

Yurtpınar ve Fettahlı mahallelerinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sera ve yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangınlara, ilk etapta 2 uçak, 3 helikopter, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale ediliyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.