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Türkiye
AA 29.06.2025 19:14

Antalya'da 2 ayrı noktada orman yangını

Antalya'nın Aksu ilçesinde 2 ayrı bölgede orman yangını çıktı. Yangına, 2 uçak, 3 helikopter, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale ediliyor.

Antalya'da 2 ayrı noktada orman yangını
[Fotograf: AA]

Yurtpınar ve Fettahlı mahallelerinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Antalya'da 2 ayrı noktada orman yangını

Sera ve yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangınlara, ilk etapta 2 uçak, 3 helikopter, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale ediliyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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