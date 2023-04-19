Çok Bulutlu 16ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 19.04.2023 15:43

Antalya'da 1,5 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Antalya'da düzenlenen operasyonda iki iş yerinde, kol saatinden elektronik sigaraya 1 milyon 526 bin lira değerinde kaçak eşyaya el konuldu.

Antalya'da 1,5 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerinin Antalya'da yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren ve telefon aksesuarı satıldığı belirlenen iki iş yerinde kaçak eşya bulunduğu tespit edildi.

Ekiplerin yakın takibe aldığı iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen aramalarda kaçak 413 kol saati, 118 elektronik sigara, 132 elektronik sigara likidini buharlaştırmak için kullanılan ısıtma elemanı, 160 elektronik sigara likidi, 15 paket elektronik sigara tütünü ile 77 akıllı saat, oyun kolu, şarj cihazı ve kulaklık ele geçirildi.

Yakalanan kaçak eşyanın 1 milyon 526 bin lira değerinde olduğu belirlendi.

Olayla ilgili iki şüpheli hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER
Antalya Kaçakçılık
Sıradaki Haber
Çanakkale'de su kullanımıyla ilgili bazı kısıtlamalar yapılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:13
Servis minibüsü alev alev yandı
16:10
İran: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile teknik müzakereler ilerliyor
16:14
Kahramanmaraş çevresinde aynı büyüklükte bir deprem olabilir mi?
15:54
BİLSEM ön değerlendirme uygulama sonuçları açıklandı
15:49
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek
15:53
Paris, Avrupa'da aşırı sıcaklardan kaynaklı yaşlı ölümleri en yüksek kent oldu
Endonezya'da Müslümanların bayramda eve dönüş heyecanı
Endonezya'da Müslümanların bayramda eve dönüş heyecanı
FOTO FOKUS
Göksel Arsoy arşivini TRT İstanbul Radyosu’na bağışladı
Göksel Arsoy arşivini TRT İstanbul Radyosu’na bağışladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ