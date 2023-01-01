Hava ve deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte güneşli havayı değerlendiren vatandaşlar ve turistler Konyaaltı, Lara, Sarısu plajlarında toplandı.

Kumsalda güneşlenenlerden bazıları denize girdi.

Bisiklet süren çocuklar, kumsalda aileleriyle oynadı.

Havanın ve deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Fethiye'de, ilçe halkının yanı sıra bazı yerli ve yabancı turistler denize girip güneşlendi.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ile Kumburnu sahillerinde, hafta sonu olmasının da etkisiyle hareketlilik yaşandı. Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayan bazı tatilciler Ölüdeniz'in güzel manzarasını havadan izleme imkanı buldu.​​​​​​​

Hava ve deniz suyu sıcaklığı 20 derece

Hava ve deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Marmaris'te ise yılın ilk gününde turistler ve vatandaşlar, sahillerde vakit geçirdi.

Uzunyalı ve İçmeler sahilleri boyunca yürüyüş yapanların yanı sıra balık tutmayı tercih edenler de oldu. Aileler, piknik sandalye ve masalarını koyarak plajlarda uzun süre oturdu. Bazı turistler ve vatandaşlar ise denize girdi.

Bodrum'da da güneşli hava dolayısıyla sahillerde yoğunluk oluştu. Kumbahçe, Paşatarlası sahillerinde bazı turist ve vatandaşlar denize girip güneşlendi.

İlçedeki çay bahçeleri ile sahil bandındaki yürüyüş yollarında da yoğunluk oluştu.