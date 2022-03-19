Haber Giriş: 19 Mart 2022 Cumartesi 08:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya-Konya kara yolu tır geçişlerine kapatıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Antalya-Konya kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı.
Antalya'nın kuzeyinde bulunan Akseki ilçesinde dün etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde ulaşımda aksaklık yaşanmaması için çalışma yapıldı. Gece saatlerinde yağışın ve tipinin etkisinin artması sebebiyle Akseki Bölge Trafik ekipleri kara yolunu tır geçişlerine kapatarak sürücüleri dinlenme tesislerine yönlendirdi.
Kar lastiği ve zinciri bulunan diğer araçların trafikte olmasına izin veriliyor.
Ekipler, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.
Etiketler: Kar Yağışı Hava Durumu
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