Açık 22.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 16.04.2024 10:43

Antalya Havalimanı üç ayda 3 milyon yolcuyu ağırladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre; Antalya Havalimanı'nda mart ayında 1 milyon 312 bin 382 yolcuya, yılın ilk 3 aylık döneminde 3 milyon 323 bin 782 yolcuya hizmet verildi.

Antalya Havalimanı üç ayda 3 milyon yolcuyu ağırladı

Antalya Havalimanı'nın 2024 yılı mart ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıklandı.

Buna göre; Antalya Havalimanı'nda mart ayında iç hat yolcu trafiği 478 bin 53, dış hat yolcu trafiği 834 bin 329 oldu. Böylece mart ayında toplam 1 milyon 312 bin 382 yolcuya hizmet verildi.

Mart ayında Antalya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 3 bin 558, dış hatlarda 5 bin 914 olmak üzere toplamda 9 bin 472'ye ulaştı. Kargo, posta ve bagaj şeklindeki yük trafiği ise mart ayında toplamda 15 bin 725 ton oldu.

Bu yılın ilk üç aylık döneminde; Antalya Havalimanı'ndaki yolcu trafiği 3 milyon 323 bin 782, uçak trafiği 24 bin 919, yük trafiği de 37 bin 427 ton olarak gerçekleşti.

ETİKETLER
Antalya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Sıradaki Haber
Konya merkezli FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:25
Bıçaklı saldırıda kahraman olan Fransız, vize sıkıntısı çekmeyecek
11:18
Turgut Özal'ın ölümünün üzerinden 31 yıl geçti
11:17
Austin, Bahreyn Başbakanı ve Alman mevkidaşıyla İran'ın İsrail'e saldırısını görüştü
11:17
Yargıtay'da başkanlık seçimi 17. turda da sonuçsuz kaldı
11:13
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
11:10
İlaç sektöründeki 2 teşebbüse 217,6 milyon lira rekabet cezası
Nesli tükenmekte olan Çeltikçi kuşları görüntülendi
Nesli tükenmekte olan Çeltikçi kuşları görüntülendi
FOTO FOKUS
İsrail ordusu ve işgalcilerden Batı Şeria'daki evlere baskın
İsrail ordusu ve işgalcilerden Batı Şeria'daki evlere baskın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ